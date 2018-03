Vallarahvas pannakse valikute ette

Vallavanem Rait Pihelgas ütles, et juba see, et konkursile nii arvukalt kavandeid laekus, teeb heameelt. Et omavalitsusele uue vapi, lipu ja logo leidmine oluline on, näitab seegi, et mõni konkursil osalenu esitas mitu kavandit. «Töid on erineva tasemega. On neid, kes kavandasid vappi esimest korda, aga ka neid, kellel on töö väga läbimõeldud. Samuti olid huvitavad kavanditele lisatud kirjeldused. Tahakski siinkohal suur tänu öelda kõigile, kes konkursis osalesid,» rääkis Pihelgas.