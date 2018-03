Rekordiüritus kasvatas porgandite läbimüüki

Reede hommik «Terevisioonis». Saatejuhid üritavad luua telesilda Väätsaga. Alguses see õnnestubki ja riikliku telekanali eetris on näha rõõmsameelset Lauri Läänemetsa, tema taustal seltskonda, kes lumememmede ehitamisega parasjagu ametis. Midagi läheb aga vussi: pilt on, häält aga mitte ja Läänemetsa tekst ei jõua Tallinna stuudiosse.