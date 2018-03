Kooli õppelaudas tõusis piimatoodang üle 30 protsendi

Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õppelaudas käib vilgas sagimine. Laudajuhi Ingrit Eibaki tabame noorkarjalaudas õpilasi juhendamas sõnniku koristamisel ja söötmisel. «Oleme kooli lehmalaudas, kus õpilased teevad tööd praktika korras. Kuigi lehmi lüpsavad ikkagi lüpsjad, näitab somaatiliste rakkude arv piimas lehmade rahulolu ja sõltub väga paljudest asjaoludest,» selgitas ta. «Vaid rahulolev lehm saab anda head toodangut. Et hooldus on väga oluline ja kestab palju pikemalt kui lüpsmine, siis on eriala õppida tahtvate õpilaste osa piimatoodangu kasvus kindlasti oluline,« lisas Eibak.