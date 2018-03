Välijõusaal võttis võidu

Juba teist korda on saanud Türi valla elanikud otsustada, kuidas investeerida ühte osa valla eelarvest. Valla rahvas võttis asja tõsiselt ning ideid, kuhu valla eraldatavat 25 000 eurot paigutada, laekus 31. jaanuariks koguni 19. Nende hulgast sõelus komisjon välja kümme, mis veebruarikuu lõpuni poolthääli püüdma hakkasid.

Lõpphääletusele jõudnud kümne projekti kogumaksumus on 117 152 eurot. Suurima eelarvega on soov uuendada Väätsa tervisekeskuse põrandat ja parandada hoone heliisolatsiooni. Tööde kogumaksumuseks on esitajad arvestanud 24 000 eurot, kaasavas eelarves oli projektidele ette nähtud tuhande euro jagu rohkem – 25 000.