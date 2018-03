Riik toob Järvamaale 50 töökohta

Kolm kuud tagasi kirjutas Järva Teataja, et esialgsetel andmetel tuuakse pealinnast Järvamaale kõigest 19 töökohta, kuid naabermaakondades on see arv kordades suurem. Toonaste plaanide järgi pidi Paidesse tulema 11 ja Türile kaheksa töökohta. Sotsiaalkindlustusamet loob Türile kuus ja keskkonnaamet kaks töökohta. Paidesse toovad keskkonnaagentuur ja sotsiaalkindlustus­amet ühe töökoha, politsei- ja piirivalveamet kolm, SA Archimedes kaks ja töötukassa neli töökohta.