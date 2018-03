Superstaariks pürgijaid ühendab sama soov

Koigi noormehele Mait Mikussaarele (19) on see teine kord superstaarisaates end proovile panna. Eelmisel korral jäi stuudiovooru pääsemisest õige vähe puudu. «Teatrivoorus on kolm vahevooru. Eelmisel korral langesin kolmandas välja, seekord sain teisest vahevoorust otse stuudiosse,» selgitas ta.