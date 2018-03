Kohalikud näitasid uue kooli vastu suurt huvi

Urmo Reitav ja õppejuht Krista Andreson rääkisid lahti riigigümnaasiumi sisu ja õppekorralduse, seejärel oli küsimuste-vastuste aeg. Muu hulgas said õpilased teada, miks tuleb kõigil tulevastel riigigümnaasiumis õppida soovijatel esitada CV ja motivatsioonikiri. CV ja motivatsioonikirja peavad esitama ka praegused Paide gümnaasiumi ja ühisgümnaasiumi õpilased, kes lähevad üle XI või XII klassi. «See on vajalik eelkõige selleks, et me saaksime teie kohta rohkem teada: mida te oskate ja mida tahaksite õppida. Selle põhjal saame koostada näiteks sobivate valikainete nimekirja,» selgitas Reitav. Lisaks viiakse juunis kõigiga läbi vestlused.