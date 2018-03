Muusika- ja teatrimaja saab parema valgustehnika kui on Estonia teatril

Paide muusika- ja teatrimaja nõukogu liige, rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe selgitas, et esindussaalides vahetatakse valgustehnikat regulaarselt. Seda, et Nordea kontserdimajas vahetatakse valgustehnikat, teadis Mäe seetõttu, et on kontserdimaja direktori Aivar Sirelpuuga tuttav juba 35 aastat. «Tunnen Aivarit väga pikalt, oleme söönud ühest pajast, ja nii oli teada, et kontserdimaja tehnika läheb tänavu väljavahetamisele. Tegime neile palvekirja toetada sellega vastloodud Paide linnateatrit, mis vajab hädasti ja palju valgustehnikat,» ütles Mäe. «Vastuse saime kiirelt, sest Aivaril oli väga hea meel toetada Paide teatrimaja. Nii saabki Paide lähiajal Nordea kontserdimajast hästi kvaliteetse valgustehnika, millist pole isegi Estonia teatril,» kinnitas Mäe.