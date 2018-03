Hundid ründasid talu läheduses koeri

Uue-Linna talu perenaine Kairi Roosipuu ütles, et haiguse tõttu lasteaiast koju jäänud tütar on koerte pärast mures ja vaatab sageli aknast välja, ehk tuleb Muki ikka tagasi. «Ta pole kunagi varem hunte joonistanud, kuid nüüd püüab ta neid paberile visandada. Küllap väljendab ta sel moel oma tundeid,» märkis ta.

Roosipuu ütles, et kaduma jäänud Muki on peaaegu sama suur koer kui Ruudi ja nad jooksid alati koos ringi nagu parimad sõbrad. «Kui Ruudi on sellise kaitsva loomuga koer, kes võõrastele pigem hambaid näitab, siis Muki on leebema loomuga. Isekeskis olemegi siin mõelnud, et küllap läks Ruudi sõber Mukit huntide käest päästma või kaitsma ja sai ise ka võsavillemite hambaid tunda,» lausus ta.