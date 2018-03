Noored ei jäänud medalitest kaugele

Põhjust noortele näppu viibutada polnud ei Järvala treeneril Leonhard Soomile ega Alemi treeneril Veiko Valangul. Soom sõnas, et võistlema läinud noored andsid endast parima ja tegid oma võimetele vastavad sooritused ära. «See ongi kõige olulisem, et tiitlivõistlustel antaks endast maksimum. Eks ikka juhtub, et mõnel veab närv alt, mõnel läheb jooksusamm sassi või ei taba jalg pakku nii täpselt kui treeningutel, kuid võistluspinges ongi kõik teistmoodi,» lausus ta.