Eesti meistrid selgusid tehniliselt raskel rajal

Kruusenberg märkis, et on tõesti aidanud oma nõu ja jõuga Valgehobusemäele krossirada ehitada, kuid suure töö on kindlasti ära teinud ka keskuse juht Kalju Kertsmik. «Julgen öelda, et sedapuhku sai krossirada küllaltki atraktiivne ja sõitjaile põnevust pakkuv,» ütles ta.