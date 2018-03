Lasteraamatu autor hoiab salapära

Seitsmeaastaste lastega on Gravet viinud kokku logopeedi ja eripedagoogi töö Jäneda koolis ning Aegviidu ja Aravete lasteaias. «Killuke siit, teine sealt, aga otseseid prototüüpe pole,» sõnas ta.

Anne Grave raamatu peategelane Tommi elab koos emaga Tallinnas ja veedab nädalavahetused maal vanavanemate juures. Tutvustusest on lugeda, et Tommi on vahel pisut mõtlikum ja tagasihoidlikum kui tema eakaaslased. Peas keerlevad küsimused, kuidas endale sõpru leida ja miks temal isa ei ole. Samuti tahaks ta endale väga koera, kuid ei ole suutnud ema selles veel veenda.