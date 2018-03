Tuntud spordijuht tuleb nüüd Paide sporti edendama

Erich Petrovitsil on kaheksa aastat kogemusi spordikeskuste töö juhtimisel. Kuus aastat oli ta Rakvere spordikeskuse eesotsas ja kaks aastat korraldas spordielu Jõhvis.

Eile teatas Lääne-Virumaal Kadrina vallas abivallavanema ametit pidanud Erich Petrovits, et lahkub ametist ja läheb Paide spordikeskust juhtima. Teisisõnu naaseb ta töö juurde, mis on talle kõige südamelähedasem ja mille eest on teda isegi Lääne-Viru maakonna kuldse vapimärgiga tunnustatud.