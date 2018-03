Tüdruk tähesüsteemist

See oli üks täiesti tavaline koolipäeva hommik, keemiatund oli just lõppenud ja inglise keele tund ootas ees. Klass asus teisel korrusel ja sinnapoole esimeselt korruselt tulnud pikka kasvu tütarlaps mööda kitsukest ja valgustamata vahekoridori jalutaski. Teadmata, et keegi on teda teiste õpilaste seast märganud.