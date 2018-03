«Nii soe vastuvõtt teeb loomulikult heameelt. Meie senised kohtumised publikuga Pärnus, Kuressaares, Tallinnas ja Tartus on näidanud, et see film puudutab sügavalt kõiki – nutavad ja naeravad nii vanad kui ka noored,» rääkis filmi produtsent Riina Sildos.