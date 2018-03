Viikingid plaanivad riietada saali valgesse

Paide Viking Window peatreener Janno Viilup tunnistas, et käimasoleval hooajal on neile visatud ja nende visatud korvide suhe päris tasavägine, kuid just osaliselt ka kodupubliku marulise toetuse tõttu on nad mängud suutnud lõpuminuteil enda kasuks pöörata.

Seega ei maksa imestada, miks meeskonna eestvedajad soovivad riietada tänaseks kohtumiseks toetuse märgiks saali valgesse. See on päris ambitsioonikas plaan, sest viikingite kodumängud toovad kohale 200 kuni 300 inimest. «See ongi kodumängude kõige suurem eelis, et me ei mängi tühjadele tribüünidele. Kodupublikule on võistkonnal endast alati 110 protsenti lihtsam anda, kui seda oleks võõrsil teha.»