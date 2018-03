Paide muusika- ja teatrimaja sai ultramoodsa valgustehnika

Paide muusika- ja teatrimajja kogunenud publikule jättis C. Orffi «Carmina Burana» muusikale seatud valgussõu võimsa mulje. Kohati tekkis kahtluski, ega muusika- ja teatrimaja saal uue tehnika võimalustele väikeseks jää.

Nordea kontserdimaja juht Aivar Sirelpuu ütles kingitust üle andes, et kui Estonia ooperi- ja balletiteater on end Paidega nii hästi sidunud, ei taha nemadki alla jääda. «Kultuur ja isetegevus saavad minna paremaks vaid siis, kui ettevõtjatena toetame seda omakasupüüdmatult,» lausus ta. «Olen väga uhke, et Paide valis Nordea kontserdimaja endale sõbraks.»