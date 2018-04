Eelmisel aastal joosti südamekuu ürituste kestel esimest korda teatejooksudistantse Türi-Kirna ja Kirna- Paide. Jüriööjooksu nime all toimunud ettevõtmisele olid osalema oodatud kõik koolid, meeskonnad, kolleegid ja lihtsalt head sõbrad.

Aastaid on Järvamaa pealinnas silma paistnud sellega, et tervisedenduslike tegevuste rahastus toimib suurepäraselt. Sel aastal on algus olnud konarlik.