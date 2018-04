Lillelaada korraldaja on vahetumas

Tavapäraselt märtsis peetaval Türi aianduse ja mesinduse seltsi (AMS) üldkoosolekul teatas seltsi juhatuse liige Liivi Lintlom, et korraldab tänavu laata viimast korda. «MTÜ Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi juhatust valitakse iga kolme aasta tagant ja et siirdun elama ühte teise Eestimaa linna, ei lase end enam järgmisel üldkoosolekul juhatusse valida. Ongi kogu info,» ütles ta. «Inimesed ikka vahetavad elukohta ning distantsilt seltsi juhtida ja Türi lillelaata korraldada on ebamõistlik.»