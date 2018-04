Maavalitsus hoidis hinnalist maali garaažis ja lasi selle varastada

Kunstnik Tiit Pääsukese maal «Altar» on kindlasti Järvamaal kõige rohkem pildistatud kunstiteos, sest üle veerandsaja aasta tegid selle maali ees oma elu ühe tähtsaima foto äsja abiellunud inimesed. Sellised pildid on aukohal sadade järvalaste fotoalbumites. Mis sai aga maalist pärast 2007. aastat, kui raekojas algas suur remont ja sellele kunstiteosele seal enam kohta ei leitud? Vähegi kultuursel inimesel on seda raske uskuda, kuid järgmised kuus aastat vedeles see garaažis, mida rahapuudusel teatud aeg ka ei köetud. Seejärel maal varastati ja müüdi ühes Paide parklas maha kuntikaupmehele. 10 000 euro väärtuse maali kadumisest polnud maavalitsusel oma viimase tööpäevani aga õrna aimugi. Järva Teataja leidis hinnalise kunstiteose üles Eesti ühest kuulsamaist erakunstikogust.