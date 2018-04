Sillamaa täpsustas, et kuigi muusikali on Janika Sillamaa kirjutanud juba kaheksa aastat tagasi, on koosseis, kes seda mängib, täiesti uus. «Igal kevadel teevad vanuseastmed lavastuse, mis sõltuvalt nende võimetest ja võimekusest on tantsuline, draama või hoopis muusikal,» selgitas ta.