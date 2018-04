Türi muuseumi juhataja Erika Jaanhold ütleb, et huvitaval kombel pole muuseumi kogudes eriti kooli logodega mütse. Nii võib see, kelle kodus riiulis mõni selline tolmu kogub, need lahkelt muuseumile annetada.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX