Ostad traktori, küsi banaani ka

Banaanikilo on viimastel kuudel kaupluste hinnaskaalal teinud hüppeid seinast seina: kord on see alla euro, siis tõuseb jälle paari euro ligi. Mäekülas asuva Konekesko müügiesinduse töötajatel on sellest üsna ükskõik, sest maitsvaid troopilisi vilju saavad nad noppida otse müügihallis kasvavalt banaanipuult.