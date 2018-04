Koolilõpetajad tegid riigieksamitega algust

Paide ühisgümnaasiumi abiturient Helen Kuuse mõlgutas eksami eel mõtet, et ehk on ikka Eesti sünnipäeva aastale pühendatult mõni Eesti-teema sees. «Sellest on nii palju räägitud ja kirjutatud, et seoseid luua on küllalt lihtne,» sõnas ta.