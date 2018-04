Jüripäeva märgutuled liidavad külad ühte

Ajakeskuse Wittenstein turundusjuht Sander Tammist selgitas, et tõrvikute järkjärgulise süütamisega antakse sümboolne märgutuli edasi läbi tuleteekonnal olevate külade ja valdade sihtpunktidesse.

Sihtpunktid on Rakvere, Tartu, Pärnu ja Tallinn. «Mõistagi vajame selleks inimeste abi, kes neid tõrvikuid hoiaksid ja läidaksid. Vajame ligi 1200 tulehoidjat ehk 300 vabatahtlikku igale trassile. 650 inimest on oma valmisolekust juba märku andnud, kuid kindlasti on neile vaja hulk lisa,» lausus Tammist.