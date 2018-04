Riigikaitselaager tõi sõjamängu ja telgivalved

Riigikaitselaagri ülem, Järva maleva tagalajuhataja erukapten Lauri Lipp ütles, et nagu ikka, osales Järvamaa riigikaitselaagris ka kooliõpilasi väljaspoolt maakonda. «Erisus on see, et rühmade kuraatoriteks on meil tänavu neli sõjakooli kadetti. Nad annavad oma kogemusi ja teadmisi edasi praktikaõppe käigus,» lausus ta.