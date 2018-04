Poliitika mõjutas ka maamessi

Lüpsi- ja noorkarjalautade sisustusega tegelev Latter NT OÜ juhataja asetäitja Erki Pajuri sõnas, et kolm messipäeva tasusid ennast ära. «Olime väljas kolmekesi ja kõigil oli suhtlemist väga palju. Olenemata sellest, et seekord polnud näha venelastest kliente,» lausus ta.