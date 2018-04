Ühe kooli ehitus määrab kahe teise saatuse

Kuuldu oli Aluojale hämmastav ja häiriv. «Ma mõistan vallavalitsuse keerulist olukorda ja eelnõu koostaja vallavanema põhjendustki. Valla koolivõrk on tõesti üle jõu käiv ja selleks, et saada riigilt Türi linna kooli ehitamiseks väga vajalikku 5,2 miljonit eurot, on tarvis näidata, et vald tegeleb koolivõrgu korrastusega,» arutles ta. «Kas aga selleks peab sulgema kolmanda astme koolis, mis on jätkusuutlik ja aastaid hästi toiminud? Siin on vastuolu.»