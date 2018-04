Eesti suurim päikesejaam asub Järvamaal

Päikesejaama rajas Eesti kapitalil põhinev ettevõte Olsson & Nielsen Nordic OÜ ning selle nimivõimsus on 996 kilovatti. Praegu suunatakse avalikku võrku kuni 700 kilovatti, sest suurimal võimsusel töötamiseks on vaja Elektrileviga mõni katse teha. Seega on osa invertereid veel välja lülitatud.