Türi legendaarne baar saab värskema ilme

Türi rahvale on silma torganud, et legendaarses Kanarbiku baaris on näha jälle mingit askeldamist. Asja lähemalt uurides selgub, et ruumides käib remont. «Värskendame siin jah natuke. Vahetasime aknad ära, vanad lasid juba palju külma läbi. Ühes sellega teemegi ruumides kohe pisiremonti, värvime natuke siit ja sealt, teeme korda WCd,» selgitas kinnistu omanik Silvar Algpeus.