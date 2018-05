Imavere tomatid tõid turule suve maitset

Tomatid on troopiliselt soojas kasvuhoones punapõsiseks kasvatanud Kuido Paimla, kes seni on olnud järvalastele teada-tuntud kurgikasvataja. Tomatitaimed otsustas ta tänavu mulda panna prooviks, et näha, kui palju need saaki annavad ja kas müük ennast õigustab.

Paimla ütles, et tellis umbes 300 tomatitaime Poolast koos kurgitaimedega ja need said mulda märtsis. «Algul olid taimed 20-30 sentimeetrit pikad. Nüüd on need sirgunud ligi paari meetri kõrguseks,» ütles ta.