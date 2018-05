Muuseumid annavad põhjust pidutseda

Põhjust pidutseda on sel korral rohkesti, on see siis EV100 või lihtsalt kevadsuvine õhtu. Teisalt on kõik võõrustajad pannud kokku programmi, mis võiks õhtu otsa rahvast tegevuses hoida, jättes siiski ruumi ka lõõgastusele.

Näiteks Anton Hansen Tammsaare muuseum Vargamäel on löönud käed Järva-Madise kiriku ja Albu mõisaga. Nende ühisprogramm kutsub sündi ja ristseid tähistama, sest 140 aastat tagasi sündis Anton Hansen Tammsaare ning sünd on tänapäevani üks olulisimaid hetki inimese elus. Muuseumi juhataja Reelika Räim täpsustas, et Järva-Madise kirik ja Albu mõis on kaasatud programmi seetõttu, et need kohad on otseselt kirjanikuga seotud. «Varem on vist ka Seidla tuulikuga ühsiprogrammi tehtud,» lisas ta.