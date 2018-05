Suur Koll püüab varjupaigas möödujate pilke

Suur Koll on 1988. aastal Ukrainas valmistatud sadulveoki KrAZ-258 ja selle järel oleva 22tonnise kandevõimega tankurpoolhaagise TZ-22 hellitusnimi. Pikkust on kooslusel sama palju kui neljal Volkswagen Golfil kokku.

Eestis on niisuguseid sõidukeid vähem kui ühel käel sõrmi, teavad vanatehnikasõbrad öelda. Ühtlasi on see Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga juubelieksponaat järjekorranumbriga 450.