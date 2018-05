Naised trotsisid koormusi

Vähem kui minut hiljem teatab Viru 2 võistkond, et olukord on lahendatud: mõlemad vangid on kinni võetud ja abi kohale kutsutud. Nad saavad ülesande lahendamise eest maksimumpunktid. Võiduks sellest ei jätku, kuid korraldajad peavad nende tegutsemist olukorras ideaalilähedaseks.