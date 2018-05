Türi jalgpallurid said kauaoodatud riietusruumi

Nagu Türi Ganvixi jalgpalliklubi eestvedaja Vitali Gansen tabavalt ütles, kulus kõigest 30 aastat, et metsakombinaadi jalgpallistaadionil mängivad pallurid saaksid lõpuks katuse all rõivaid vahetada. Paigas on üks kahest riietusruumi ülesannet täitvast soojakust.