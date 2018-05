Käosulane ja käo sulased

Üks väike kollakas toonis linnuke, kes alles paari nädala eest ühe viimase kaugrändurina troopilisest Aafrikast saabus ja on nüüd hea lauluhoo sisse saanud, on käosulane. Teda lehestikus märgata on keeruline, kuid laulu mitte kuulda pea võimatu.