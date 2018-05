Alates esmaettekandest Moskva kunstiteatris Konstantin Stanislavski käe all on seda mängitud kõikjal üle maailma ja mängitakse praegugi, seega on tegu tõelise teatriklassikaga. Tundub, et «Kirsiaial» on igale ajale midagi öelda, alati natuke uut ja natuke ikka sedasama.