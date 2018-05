Kogukonnad kõpitsevad toetuste eest kodukanti

Suurim toetus läks Türi kogukonnaseltsile, mis kulutab saadud 4550 eurot Viljandi tänavas asuvale kogukonnamajale. Kogukonnaseltsi juhatuse liige Rainer Eidemiller täpsustas, et raha on mõeldud fassaadi korrastuseks. «Maja on suure tee ääres ja kogu aeg sõidetakse sellest mööda, seega võiks paremas mõttes silma torgata, praegu ta on selline rääbakas,» lausus ta. Hoolimata maja seisust korraldab kogukonnaselts selles mitmesuguseid üritusi.