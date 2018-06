Mõisakohvik söödab kõhu täis kooliperel ja tavakülastajalgi

Argipäeviti toitlustab MTÜ Roosna-Alliku Mõis sama katuse all tegutseva põhikooli lapsi ja õpetajaid, pärast keskpäeva on aga toitlustuskoht nii-öelda tavakülastajate päralt.

Piina Pihl sõnas, et suurt reklaami pole nad omale poolteise aasta jooksul, mil MTÜ majas on toitlustanud, tõepoolest teinud, ent see ei tähenda, et möödasõitjad pole oodatud. «Selle kivi võib küll nüüd minu kapsaaeda visata, pole tõesti jõudnud tegeleda,» ütles Pihl selle kohta, et näiteks maantee äärest ei leia märget, et mõisas saab lõunapausi pidada.