Marju Aolaid soovib, et üha rohkem inimesi tunneks endas soovi oma kogemusi ja teadmisi järgmistele põlvedele edasi anda ning annaks ühel või teisel moel oma osa noorte õpetamisse.

Sihtasutuse Innove õpetaja ja koolijuhi täiendkoolituskeskuse juhataja Marju Aolaid tahaks rohkem näha õpetaja ja koolijuhina neid inimesi, kes on elus nii mõndagi huvitavat kogenud ja oskavad teha koolielu nii põnevaks, et õpilased on õnnelikud ja tahavad kunagi õpetajaametit proovida.