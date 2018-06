«Rumba» ja «Clery» avasid maasikahooaja

Jaago talu peremehe Jaak Adorovi ning korjajate Sirja ja Andrease töö vilju saab maitsta juba täna Paide turul, sest varajased maasikasordid on valminud.

Täna ja homme Paide turule minejaid ootab ees magusalt lõhnav üllatus: müügil on Järvamaa maasikad, mis on küpsenud Paide külje all Tarbjal. Kodumaist marja leiab mujaltki.