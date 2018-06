Vitriinkappi mahutatud pensionisammas

Kui sul on 1300 autot, mõni kümmend pealegi, siis võib vist juba öelda, et oled automagnaat. Just sellise tiitliga naljatamisi Türil elavat Ats Vaani tema elukaaslane kutsubki. Olgugi et tegemist on hoopis automudelite, mitte elusuuruses neljarattalistega, on magnaadi nimi omamoodi õigustatud.