Mündi ja Raudtee tänava ehitushange vaidlustati

Paide linnapea Priit Värk ütles, et menetluse alustamine tähendab seda, et keegi hankes osalenud ettevõtetest on sisse andnud vaide või kaevanud hanke korralduse üle. Hankes osales 12 ettevõtet.

Rahandusministeeriumi pressiosakonna peaspetsialist Kristina Haavala andis teada, et Verston Ehituse OÜ on vaidlustanud Mündi ja Raudtee tänava rekonstrueerimise hanke ning samas on rahandusministeerium sama ettevõtte taotluse alusel algatanud ka järelevalvemenetluse. Vaidlustusmenetlus on peatatud seniks, kuni järelevalve teeb otsuse.