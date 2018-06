Kaitseliidu Järva maleva noorteinstruktor Urmas Piigert ütles, et tänavu otsustasid maapäeva korraldajad alustada uut tava, et võidutule viivad omavalitsustesse külavanemad ja sädeinimesed, siiani tegid seda omavalitsuste juhid.

Et omavalitsusi on nüüd vaid kolm, aitaks see suuremat hulka inimesi pidustustesse kaasata ja kohalikele aktivistidele teenitud tähelepanu tuua.