Eelmisel aastal jagas linnavalitsus Eesti 100. aastapäeva puhul laiali umbes 60 õunapuuistikut. Kuna istikuid ei jagunud kõigile, siis tänavu saavad omale puu need, kes eelmisel aastal selleks soovi avaldasid, kuid ilma jäid.

Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila sõnas, et istikute kogusele seadis piirangud see, et Eesti puukoolid enam «Paide taliõuna» väga suures koguses ei kasvata.