Uue aja golfimängijad

Kettagolf on viiruslik ala. Korra sõber kutsub, korra proovid ja enam uuest hobist lahti ei saa. Kodus kasvavad kettavirnad, vaba aeg möödub väljakutel metallkettidega korvide vahel. Sa pole ainuke. Sinusuguseid on ainuüksi Järvamaal sadu.

Ühest väljakust on paari aastaga saanud mitu ja need ei seisa jõude. Võistlustel täituvad kohad hetkega. Pole vahet, kas mängijaid oodatakse 50, 100 või 400. Silmapilk ja nimesid on koos 50, 100 või 400.