Korea popansambel võidab Paide neidude südameid

Paide ühisgümnaasiumis VIII klassi lõpetanud Triinu Palmiste ütles, et teda viis BTSiga kokku naljakas lugu. «Üks paralleelklassi tüdruk küsis, kas ma BTSist tean midagi. Vastasin talle, et ikka. Tegelikult polnud mul aimugi, millest ta räägib. Kodus guugeldasin, mis see BTS on. Selgus, et äge bänd, mis teeb huvitavat muusikat,» meenutas ta enne aastavahetust juhtunud seika.