Probleem töötasuga innustas noori ettevõtet looma

Firma sai nimeks Audentius, mis tähendab ladina keeles «julge». Praegu on see küll veel õpilasfirma, kuid Hannes Linno ja Laura Lepik on seadnud sihi sellest lähiajal osaühing kasvatada. «See annab meile konkreetsust ja kindlust,» sõnas Audentiuse tegevjuht Linno.