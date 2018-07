Tallinna–Tartu maantee ehitus seiskub osaliselt

Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna projektijuhi Lembit-Alo Kippari selgitusel on juba praegu umbes kilomeeter tee vundamendiks olevast muldkehast ootele jäetud ja tasapisi peatatakse kogu teelõigu ehitus.

Seda on tarvis teha selleks, et tulevane maantee oleks võimalikult hea kvaliteediga. 24 kilomeetri pikkune Kose–Võõbu lõik on ehitajate vaatenurgast kapriisne oma looduslike iseärasuste tõttu.