Lapsi alla saja – kool kinni

Uue põhikoolihoone rahastamise esimene tingimus on, et kui õpilaste arv Türi ühisgümnaasiumis väheneb alla saja õpilase, võtab vald vastu otsuse kooli tegevus lõpetada. Oma vastuses teatab vald, et Türi ühisgümnaasium oma 150 õpilasega on hea maine ja õpetamise kvaliteediga kool ning vald jätkab gümnaasiumiharidusse panustamist.

«Gümnaasiumiosas on meil praegu, julgen öelda, et Järvamaa kõige tugevam kool. Seetõttu ei näe me praegu ohtu, et meil laste arv selliselt väheneks. Meie plaan on pidada edasi kvaliteetset gümnaasiumi,» ütles Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann.